Рустам Минниханов принял участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

Раис Татарстана Рустам Минниханов обновил фотографию в своем телеграм-канале – на аватарке можно увидеть портрет Галимзяна Минниханова – дяди руководителя республики, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

«Рустам Минниханов разместил на аватарке фотографию дяди, таким образом присоединившись к акции „Бессмертный полк“», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Галимзян Минниханов — старший брат отца руководителя республики, воевал в составе 359-го стрелкового полка и погиб 15 декабря 1941 года в возрасте 19 лет. Он был похоронен в районе деревни Морево Московской области. Позднее останки погибших бойцов, в том числе и Галимзяна Минниханова, были торжественно перезахоронены в другую братскую могилу – вблизи деревни Сухарево, где сегодня покоятся 165 красноармейцев.

Раис Татарстана несколько лет принимал участие в шествии «Бессмертного полка».

«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится ежегодно с 2012-го для увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны. В последние годы по ряду причин она перешла в онлайн.

Напомним, в Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой – моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку». Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.