Рустам Минниханов принял участие в областном Сабантуе в Свердловской области

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Пастером приняли участие в областном празднике «Сабантуй». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов находится в Екатеринбурге с рабочей поездкой. Помимо участия в Сабантуе, он примет участие в XV Международной промышленной выставке «Иннопром».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ежегодно в Свердловской области проходит более 30 Сабантуев. Самым ярким и масштабным из всех является областной, он проводится по распоряжению губернатора Свердловской области, начиная с 2005 года.

Приветствуя участников торжества, Рустам Минниханов поблагодарил руководство области за поддержку татарских культурных и национальных организаций.

«Свердловская область – один из регионов компактного проживания татар. Наши соотечественники многие века живут здесь в тесной дружбе и взаимопомощи с представителями других народов. Татарскую общину области отличает большая активность: проводятся популярные спортивные соревнования и музыкальные фестивали, конкурсы, сохраняется и развивается татарская культура», – отметил лидер Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Денис Пастер, в свою очередь, поблагодарил Раиса Татарстана за участие в празднике.

Сегодня в области проживает 93 516 тысяч татар. На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 11 татарских общественных организаций, 6 мусульманских духовных управлений. Татарский язык и литература преподаются в 15 общеобразовательных школах.