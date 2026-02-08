Рустам Минниханов принял участие в круглом столе в Саудовской Аравии

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Джидде прошел круглый стол по линии Группы стратегического видения «Россия-исламский мир», посвященный 100-летию установления российско-саудовских дипломатических отношений. Участие в нем принял Раис Татарстана Рустам Минниханов, который находится в стране с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Минниханов подчеркнул, что такие встречи помогают вырабатывать конкретные шаги для укрепления двустороннего сотрудничества.

«Сегодня Саудовская Аравия – важный партнер Российской Федерации на международной арене. У нас стабильные отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике и, что немаловажно, в гуманитарных областях. Безусловно, это результат мудрой политики наших руководителей», – отметил он.

Раис Татарстана отдельно подчеркнул роль республики в развитии сотрудничества. По его словам, обмен делегациями уже налажен, а товарооборот постепенно растет – по итогам девяти месяцев 2025 года он составил 72 млн долларов.

В этом процессе значительную роль играет Группа стратегического видения «Россия-исламский мир», которую Раис Татарстана возглавляет по поручению Президента России Владимира Путина. Минниханов также отметил активное участие Саудовской Аравии в работе Группы.

«Мы в Татарстане внимательно изучаем опыт вашей страны и стремимся перенимать лучшие практики. Индустрия халяль – одно из перспективных направлений нашего сотрудничества. Татарстан, обладающий статусом международного центра халяль-индустрии, экспортирует в Саудовскую Аравию сертифицированную продукцию – от мясных изделий до косметики и фармацевтики», – сказал Раис.

Кроме того, Минниханов сообщил, что Татарстан является пилотным регионом по реализации проектов исламского банкинга в России.