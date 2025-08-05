Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принимает участие в Третьей конференции ООН по вопросам развития государств, не имеющих выхода к морю. Форум проходит в эти дни в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Татарстанский лидер вошел в состав делегации Российской Федерации, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Минниханов участвовал в приветственной встрече Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с почетными гостями конференции, а также присутствовал на пленарном заседании по случаю открытия форума.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во время общения с участниками мероприятия Рустам Минниханов подчеркнул значимость форума, проходящего под девизом «Продвижение прогресса через партнерство». Он отметил, что конференция имеет особую важность для развивающихся государств, сталкивающихся с серьезными вызовами современности.

По мнению Раиса, в итоговой декларации должна найти отражение необходимость поиска общих решений, направленных на преодоление изоляции, обеспечение устойчивого развития и реализацию потенциала миллионов людей в таких странах.

Минниханов также заверил, что Россия, включая Республику Татарстан, придает большое значение развитию международного сотрудничества. По его словам, РФ поддерживает инициативы, направленные на усиление экономической устойчивости и роста.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Глава Татарстана отметил, что, несмотря на отсутствие выхода к морю, республика является одним из самых развитых промышленных регионов России. Он пояснил, что за последние десятилетия, благодаря федеральной поддержке, Татарстану удалось значительно укрепить международные связи и экономику.

В республике активно развиваются торгово-экономические, научно-технические и культурные контакты с зарубежными странами, реализуются совместные проекты, привлекаются иностранные инвестиции.

Минниханов уточнил, что в настоящее время Татарстан ведет торговлю со 136 странами, а внешний торговый оборот региона в прошлом году вырос на более чем 12%, превысив $16 млрд.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Особое внимание Раис уделил вопросам транспортной логистики. Он напомнил, что президент России Владимир Путин обозначил диверсификацию логистических маршрутов в числе приоритетных задач, особенно в рамках развития международного транспортного коридора «Север – Юг», соединяющего порты Балтики и Арктики с Персидским заливом и Индийским океаном.

Татарстан, по его словам, благодаря выгодному географическому положению и развитой инфраструктуре, играет ключевую роль в этом проекте.

Минниханов указал, что через республику протекают три крупные судоходные реки – Волга, Кама и Вятка, что позволяет эффективно использовать внутренний водный транспорт.

Кроме того, республика располагает транспортным хабом, включающим водные, железнодорожные, автомобильные и авиационные маршруты. Благодаря этому Татарстан имеет выход через Волгу к пяти морям – Каспийскому, Черному, Азовскому, Балтийскому и Белому, что делает его наглядным примером эффективной логистики для стран, не имеющих прямого доступа к морям.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В качестве иллюстрации он привел данные о прошлогодней навигации: по рекам Татарстана перевезено более 350 тыс. пассажиров и свыше 33 млн тонн грузов. При этом, как отметил Минниханов, эти показатели продолжают расти.

В рамках конференции уже состоялись церемония открытия и пленарное заседание. В дальнейшем запланированы тематические сессии с общими дебатами стран-участников, пресс-конференциями, форумами гражданского общества и круглыми столами высокого уровня.

Как ожидается, в завершении форума будет утвержден новый стратегический документ – Авазинская программа действий на ближайшее десятилетие. Ее главная цель – выработать скоординированные национальные и региональные меры, интегрированные в глобальные политические рамки, чтобы ускорить переход стран без выхода к морю к устойчивому развитию, одновременно повышая их устойчивость к потенциальным угрозам и катастрофам.