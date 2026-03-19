Рустам Минниханов принял участие в деловом форуме «Татарстан – Хубэй»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Китай принял участие в деловом форуме «Татарстан – Хубэй». Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Руководитель республики поблагодарил участников за интерес к Татарстану и отметил, что ожидает по его итогам открытия новых направлений для сотрудничества и новых проектов.

«По итогам прошлого года наблюдаем рост товарооборота Татарстана и Китая. Он составил 3,3 миллиарда долларов», – сообщил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он перечислил направления, по которым на сегодняшний день осуществляется сотрудничество – нефтехимия, машиностроение и автомобилестроение, информатизация и высокие технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и другие.

«С рядом китайских провинций, в том числе с провинцией Хубэй, мы работаем в рамках совета сотрудничества в формате "Волга–Янцзы"», – подчеркнул он.

Раис республики подробно остановился на промышленном и экономическом потенциале Татарстана, обозначив те конкурентные преимущества, которые были бы интересны компаниям из Китая.

«Наши университеты и исследовательские центры имеют высокие рейтинги. Индустриальные парки, технопарки и инжиниринговые центры входят в число наиболее эффективных в России, и республика занимает лидирующие позиции в российском рейтинге инвестиционной привлекательности регионов», – обратил внимание лидер Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В завершение своего выступления Рустам Минниханов отметил, что одной из перспективных площадок для развития сотрудничества между Китаем и Россией является международный форум «РОСТКИ», и пригласил делегации провинции.