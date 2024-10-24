Рустам Минниханов принимает участие в заседании «аутрич»/ «БРИКС+» в Казани — видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в заседании в формате «аутрич»/ «БРИКС+». Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ранее стало известно, что в мероприятии участвуют представители 36 стран.

Сегодня в Казани проходит третий, заключительный день саммита БРИКС.

Видео: пресс-служба Раиса РТ