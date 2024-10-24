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Рустам Минниханов принимает участие в заседании «аутрич»/ «БРИКС+» в Казани — видео
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Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в заседании в формате «аутрич»/ «БРИКС+». Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Ранее стало известно, что в мероприятии участвуют представители 36 стран.
Сегодня в Казани проходит третий, заключительный день саммита БРИКС.
Видео: пресс-служба Раиса РТ
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