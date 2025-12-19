news_header_top
Общество 19 декабря 2025 09:52

Рустам Минниханов примет участие в заседании Клуба инвесторов в Казани

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

Ежегодное заседание Клуба инвесторов, в рамках которого определят победителя в номинации «Инвестор года», состоится сегодня в Казани. Награду лауреату вручит руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. В заседании также примет участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Эксперты представят доклады, поделятся практиками ведения бизнеса и обсудят с руководством республики ключевые итоги и перспективы инвестиционного развития региона. Программа мероприятия также включает интеллектуальную игру для участников.

В этот день будут названы победители в ряде номинаций, в том числе «Лучшее муниципальное образование РТ по инвестиционной деятельности» – отдельно среди территорий с федеральными режимами, муниципальных и городских образований, а также территорий опережающего развития.

Кроме того, определят «Социально ответственного инвестора», «Реинвестора года» и лучшее СМИ по освещению инвестиционной тематики в Татарстане.

В заседании Клуба инвесторов примут участие члены Правительства республики, представители бизнеса и предприятий, а также дипломаты из Китая, Индии, Турции и других стран.

