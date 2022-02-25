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Ру Тат
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Официальная хроника
25 февраля 2022  13:18

Рустам Минниханов примет участие в заседании горсовета Набережных Челнов

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Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Набережных Челнах, где примет участие в заседании городского совета. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. 

«Заседание посвящено итогам социально-экономического развития муниципального образования „город Набережные Челны“ за 2021 год и задачам на 2022 год», — говорится в сообщении пресс-службы.

До начала мероприятия Минниханов посетит выставку предприятий и организаций Автограда, которая организована на площадке перед дворцом творчества детей и молодежи № 1.

#Рустам Минниханов
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