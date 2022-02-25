Рустам Минниханов примет участие в заседании горсовета Набережных Челнов

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Набережных Челнах, где примет участие в заседании городского совета. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Заседание посвящено итогам социально-экономического развития муниципального образования „город Набережные Челны“ за 2021 год и задачам на 2022 год», — говорится в сообщении пресс-службы.

До начала мероприятия Минниханов посетит выставку предприятий и организаций Автограда, которая организована на площадке перед дворцом творчества детей и молодежи № 1.