Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Уже на следующей неделе в столице Татарстана стартует шестой международный форум Kazan Digital Week. Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале напомнил, что ожидается участие около 20 тысяч человек из 60 стран. Свои инновационные проекты представят порядка 250 компаний в сфере информационных технологий.

Программа форума включает более 100 мероприятий, объединяющих ведущих игроков российской IT-отрасли. В числе ключевых тем – цифровизация образования, развитие концепции «умного города» и другие направления цифровой трансформации.

Рустам Минниханов отметил, что форум станет площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных тенденций в сфере цифровых технологий, пригласив всех желающих принять участие в мероприятии.