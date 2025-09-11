news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 сентября 2025 18:58

Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Уже на следующей неделе в столице Татарстана стартует шестой международный форум Kazan Digital Week. Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале напомнил, что ожидается участие около 20 тысяч человек из 60 стран. Свои инновационные проекты представят порядка 250 компаний в сфере информационных технологий.

Программа форума включает более 100 мероприятий, объединяющих ведущих игроков российской IT-отрасли. В числе ключевых тем – цифровизация образования, развитие концепции «умного города» и другие направления цифровой трансформации.

Рустам Минниханов отметил, что форум станет площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных тенденций в сфере цифровых технологий, пригласив всех желающих принять участие в мероприятии.

#Kazan Digital Week #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

10 сентября 2025
«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

10 сентября 2025