Рустам Минниханов пригласил татарстанцев к участию во флешмобе #ДайПять

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео, посвященное флешмобу #ДайПять, и предложил всем желающим присоединиться к акции. Ролик появился на странице руководителя республики в Instagram.

На видео Президент Татарстана выполняет главное правило флешмоба — дает пять белому медведю. Подписчики поддержали предложение руководителя республики, многие дали ему пять онлайн, в комментариях.

Возможно флешмоб, запущенный Рустамом Миннихановым, — это жест поддержки «Единой России», которая на предстоящих выборах располагается на пятой строчке в бюллетенях. К тому же один из главных героев ролика — белый медведь, символизирующий партию.