Рустам Минниханов пригласил инвестора из Саудовской Аравии на KazanForum

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем совета директоров группы компаний Abdulmohsen Al-Rossais & Sons Саадом бин Абдулмохсеном Аль-Руссайсом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Abdulmohsen Al-Rossais & Sons – крупная инвестиционно-девелоперская группа из Саудовской Аравии с более чем 70-летней историей. Компания работает в сфере недвижимости, управления активами, торговли и технологий.

Приветствуя собеседника, Рустам Минниханов отметил, что Татарстан придает особое значение развитию сотрудничества с Саудовской Аравией. Он обратил внимание на то, что по итогам 2024 года товарооборот между Татарстаном и Саудовской Аравией вырос в семь раз.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис республики подчеркнул заинтересованность в дальнейшем наращивании объемов торговли и расширении поставок в Саудовскую Аравию широкого спектра продукции, прежде всего продовольствия и товаров агропромышленного комплекса.

Говоря не только об экономическом потенциале, Рустам Минниханов отметил, что Татарстан является признанным центром развития контактов России с исламским миром. Он напомнил, что республика выступает пилотным регионом по внедрению принципов исламского банкинга в стране, а также сообщил об открытии в Татарстане центра Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов (AAOIFI).

Раис республики также подчеркнул, что в Татарстане активно развивается индустрия халяль с внедрением стандартов, соответствующих международным требованиям, и в этой связи для региона важно сотрудничество с саудовскими сертификационными центрами.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В свою очередь Саад бин Абдулмохсен Аль-Руссайс поблагодарил Рустама Минниханова за личную встречу. Он отметил, что группа компаний придает большое значение сотрудничеству с Россией, особенно с мусульманскими регионами страны, и подчеркнул высокий потенциал Татарстана, а также конкурентоспособность продукции, в том числе произведенной по стандартам халяль.

Он также сообщил, что возглавляет Ассоциацию торговых палат исламских стран, в которую входят 52 государства. Основная цель организации – развитие торгового сотрудничества между мусульманскими странами и другими государствами.

В завершение встречи Рустам Минниханов пригласил Саада бин Абдулмохсена Аль-Руссайса посетить Татарстан и принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в мае. Раис республики также предложил провести заседание ассоциации торговых палат в рамках форума.