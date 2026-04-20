Рустам Минниханов пригласил делегацию Узбекистана на «KazanForum»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Переговоры прошли в здании Правительства Узбекистана, сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов сообщил, что на международную промышленную выставку «Иннопром. Центральная Азия» прибыла крупная делегация Татарстана. По его словам, республика рассматривает площадку как важный инструмент для развития сотрудничества со странами Центральной Азии, в первую очередь с Узбекистаном.

Он отметил, что власти Татарстана находятся в постоянном контакте с узбекистанскими коллегами, и оценил уровень взаимодействия за последние годы как высокий и динамично развивающийся. В числе ключевых направлений сотрудничества он назвал расширение присутствия татарстанских компаний на рынке Узбекистана – в машиностроении, нефтяной отрасли, медицине и других сферах.

Арипов, в свою очередь, поблагодарил за представительную делегацию и подчеркнул значимость личного участия Минниханова в развитии партнерства. Он отметил, что Татарстан активно привлекает к сотрудничеству молодых предпринимателей, открывая для них возможности узбекского рынка, что положительно сказывается на экономике обеих сторон.

Премьер также охарактеризовал Минниханова как опытного управленца, чьи предложения оказываются полезными для совместной работы.

По итогам взаимодействия реализуются крупные проекты, в том числе в Джизаке и Чирчике. В последнем промышленном парке уже работают 28 предприятий.

Минниханов напомнил, что в мае пройдет Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Он добавил, что в прошлом году мероприятие посетила представительная делегация Узбекистана, и выразил надежду на участие страны и в этот раз.