Общество 27 февраля 2026 08:34

Рустам Минниханов прибыл в Приамурье

Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Амурскую область и уже побывал на космодроме Восточный, сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Площадь космодрома составляет около 700 квадратных километров.

Раис РТ также посетит площадки Фестиваля зимних видов спорта в Благовещенске, побывает на других значимых объектах Приамурья. Он возглавит представительную делегацию региона-гостя. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Василий Орлов.

Видео: социальные сети руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой

#рустам минниханнов #Лилия Галимова #приамурье
