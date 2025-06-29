Рустам Минниханов прибыл в Нурлат на праздник Уяв

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в город Нурлат. Здесь у него запланировано участие в национальном празднике чувашской культуры Уяв.

На площадке праздника Минниханову подарили кепку с символикой Уява, а также угостили чак-чаком и традиционным чувашским пивом – сырой. Танцоры показали фрагмент чувашского танца.

После приветствия Раис Татарстана отправился на осмотр подворий, где были представлены традиционные для чувашей блюда, одежда и напитки. Одним из таких стало чувашское национальное блюда Йава – многоуровневый пирог из шариков рассыпчатого теста с медом.

«Очень вкусно, спасибо, что дали попробовать», – оценил выпечку Раис Татарстана.

Еще одним знаковым событием стала свадьба по старинным чувашским традициям прямо во время праздника. Минниханов поздравил молодоженов и сделал с ними памятную фотографию.

Дальше гостей ждет знакомство с бытом, играми и традициями чувашей, а также насыщенная концертная программа и традиционный хоровод.