Рустам Минниханов прибыл в китайскую провинцию Сычуань

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Чэнду, провинция Сычуань, Китай. В рамках однодневного визита у него запланировано посещение ряда компаний, знакомство с проектами развития городских территорий, а так же официальные встречи, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Провинция Сычуань расположена на юго-западе КНР. Ключевыми отраслями экономики являются автомобилестроение, металлургия, аэрокосмическая, строительная, медико-фармацевтическая, пищевая и текстильная отрасли, гидроэнергетика и туризм. Провинция является стратегической с точки зрения оборонной промышленности и развития научно-технического потенциала КНР.

Сычуань интересен Татарстану в том числе потому, что является развитым промышленным центром юго-западного Китая. Наличие собственных гидроэнергетических ресурсов в бассейне крупнейшей реки КНР Янцзы, предопределило интенсивное развитие энергоемких отраслей, таких как металлургическая, химическая, машиностроительная, горнодобывающая.

Сычуань имеет развитое сельскохозяйственное производство. Это родина китайского чая и первых в Китае бумажных денег. Провинция является единственным местом проживания панды в условиях дикой природы.

В 2015 году было подписано Межправительственное Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Республикой Татарстан и провинцией Сычуань.

В мае 2016 года подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Республикой Татарстан и провинцией Сычуань.