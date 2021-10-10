Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в БСМП Набережных Челнов, куда отправили часть пострадавших при падении самолета под Мензелинском. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в челнинскую БСМП направлены пять пострадавших, еще один — в казанскую РКБ.

Напомним, о трагедии стало известно сегодня в 9.11. Из 22 человек, находящихся на борту, погибли 16. Как ранее сообщил Президент Татарстана, причиной крушения стал отказ одного из двигателей.