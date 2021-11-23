Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня прибыл в Саудовскую Аравию с рабочим визитом. В международном аэропорту Джидды его встретили заместитель министра иностранных дел королевства и посол России в Эр-Рияде, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — исламский мир». Ее заседание состоится завтра.

Предложение о проведении заседания группы было сформулировано Президентом Татарстана на встрече с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель-Азизом ас-Саудом, Хранителем двух святынь, в феврале 2017 года во время визита в королевство, напомнила собеседница агентства.

На заседании группы предполагается обсудить вопросы взаимодействия России с мусульманскими странами. В частности, речь пойдет о вопросах торгово-экономических связей, межрелигиозного диалога, популяризации и отстаивании традиционных культурно-этических ценностей, перспективы разработки и реализации совместных программ по продвижению идей культурного, духовного и религиозного многообразия современного мира, а также активизации регионального сотрудничества.

Помимо заседания группы, программа визита Президента РТ включает ряд встречи, в том числе и с советником короля, правителем провинции Мекка, принцем эмиром Халедом бен Фейсалом ас-Саудом. Кроме того, Рустам Минниханов примет участие в круглом столе с представителями деловых кругов и традиционно встретится с активистами татарской диаспоры в КСА.