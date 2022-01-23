Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл сегодня с рабочим визитом в Казахстан. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В международном аэропорту столицы страны Нур-Султана Президента Татарстана встретил первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр, отметила собеседница агентства.

В состав татарстанской делегации, помимо руководителя республики, также входят генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Завтра у Рустама Минниханова запланирован ряд деловых встреч по обсуждению татарстано-казахстанских проектов, направленных на укрепление российско-казахстанских отношений, уточнила Лилия Галимова.