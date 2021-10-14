Рустам Минниханов: «При всем уважении к бизнесу, лишь отвернулся – можно маску выбросить»

В Татарстане необходимо создать единую базу данных, отражающую проверки бизнеса. Она позволит сделать прозрачной работу контрольно-надзорных органов и снизит риск коррупционных проявлений. Такое поручение сегодня дал Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Казанском Кремле.

Президент Татарстана обратил внимание, на то, что лучший метод борьбы с коррупцией – это создание прозрачной регуляторной среды, когда и бизнесмен, и проверяющий четко знают регламенты

Фото: tatarstan.ru

«Меры поддержки бизнеса нивелируются деятельностью контрольно-надзорных органов»

Заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан прошло при участии всех руководителей министерств и ведомств Татарстана. Первым выступил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

По его словам, в республике 18 региональных контрольно-надзорных органов проводят 35 видов госконтроля.

«Утверждены дорожные карты, которые предусматривают перечень мероприятий для региональных органов контроля и надзора», – отметил министр.

Шагиахметов напомнил, что Татарстан включен в качестве эксперта в состав межведомственной рабочей группы Минэкономразвития РФ по формированию методологии ведения федерального реестра требований к бизнесу.

«В Минэкономразвития РФ нами направлено порядка 200 предложений. В том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами, управления многоквартирными домами, в области регулирования тарифов. Более 70 предложений уже учтены федеральным регулятором», – пояснил министр.

Мидхат Шагиахметов: «В республике 18 региональных контрольно-надзорных органов проводят 35 видов госконтроля» Фото: tatarstan.ru

С докладами о проверках бизнеса на совещании выступили министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков и председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин.

Со стороны бизнеса оценку работы проверяющих органов дал представитель Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Валерий Красильников. В своем выступлении он заявил, что заниматься бизнесом в республике становятся все сложнее из-за большого числа контролеров.

«За 3 года проведено почти 4 млн проверок, выявлено полмиллиона нарушений. С учетом того, что в Татарстане зарегистрировано почти 160 тыс. субъектов предпринимательства, получается, что на каждого из них приходится по 8 проверок в год. Даже если каждый из нарушителей выплатит по 5 тыс. рублей, набирается сумма, сопоставимая с годовыми бюджетами ряда муниципальных образований. Таким образом меры поддержки предпринимательства нивелируются деятельностью контрольно-надзорных органов», - возмутился Красильников.

Он привел в пример, что медицинские центры в Татарстане контролируют десятки федеральных контрольно-надзорных органов. При этом только общие требования Роспотребнадзора к помещению и оборудованию медучреждений составляют 133 пункта, Росздравнадзора – 37, МЧС – 150 общих и 11 специальных пунктов, ФСС – 9 пунктов. В ряде случаев нормативные акты разных ведомств не соответствуют друг другу.

Медицинские центры в Татарстане контролируют десятки федеральных контрольно-надзорных органов. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Красильников также отметил, что по действующему законодательству оплата труда проверяющего зависит от эффективности работы.

«Спрашивается, в чем будет заключаться результативность труда инспектора, единственным функционалом которого является проведение проверок? От палочной системы мы далеко не уйдем», – поделился мнением спикер.

«Как только проверяющий пришел, он должен зарегистрироваться в системе и внести информацию, тогда все будет прозрачным»

Президент Татарстана Рустам Минниханов немного остудил пыл выступавшего представителя Ассоциации.

«Вы отразили моменты, где идет ущемление бизнеса, но если мы попросим Марину Патяшину (главу Управления Роспотребнадзора по РТ – прим. Т-и), - она вам предъявит свои аргументы, или коллеги из Ростехнадзора. Не нужно бы проверяющим ходить, но сегодня так не получается. При всем нашем уважении к бизнесу, лишь немного отвернулся – оказывается уже можно и маску выбросить и других требований соблюдать не нужно. Важно всем соблюдать дисциплину», – обратил внимание Минниханов.

Президент Татарстана подчеркнул, что в некоторых областях бизнеса недостаток контроля может очень дорого обернуться потребителям товаров и услуг.

Президент Татарстана подчеркнул, что в некоторых областях бизнеса недостаток контроля может очень дорого обернуться потребителям товаров и услуг Фото: tatarstan.ru

«С одной стороны есть интересы предпринимателей, с другой стороны – население, которое получает услуги. Вспомните ситуацию в Оренбурге, где продали спиртсодержащую жидкость, – более 30 человек умерли. По некоторым направлениям мы должны работать очень жестко – летние лагеря, школьное питание…», – расставил акценты Минниханов. Тем не менее, он поручил представителям министерств и ведомств отработать предложения и замечания, поступившие от бизнеса.

В своем выступлении Президент Татарстана обратил внимание, на то, что лучший метод борьбы с коррупцией – это создание прозрачной регуляторной среды, когда и бизнесмен, и проверяющий четко знают регламенты. Рустам Минниханов предложил пойти еще дальше и создать единую информационную систему, которая отражала бы все проверки бизнеса в республике и суть претензий проверяющих.

«У нас должна быть единая электронная база. Например, пришел проверяющий – сразу должна быть фиксация. В этом случае мы будем знать: куда и сколько раз приходили проверяющие, какие вопросы возникли. Я думаю, нам нужно вместе с Минцифры РТ эти вопросы проработать. Как только проверяющий пришел, – он должен зарегистрироваться в этой системе и внести в нее информацию, тогда все будет прозрачным. Если мы сделаем это – будет меньше вопросов», – поделился мнением Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что прозрачность проверок бизнеса актуальна во всех регионах России, поэтому создание электронной системы может быть востребовано на уровне всей страны.

«Давайте выйдем на комиссию Госсовета РФ по малому бизнесу, ведь в целом по стране есть такие вопросы. Может быть, в Правительство РФ внесем – многие наши предложения находят поддержку», – отметил Минниханов.

Айдар Салимгараев: Работа по противодействию коррупции ведется не только в электронных и печатных СМИ. Диалог с татарстанцами в этой части выстраивается в социальных сетях Фото: tatarstan.ru

По словам Президента РТ, для борьбы с коррупцией необходимо формировать общественное мнение. Не случайно последним на заседании выступил руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Он отметил, что работа по противодействию коррупции ведется не только в электронных и печатных СМИ. Диалог с татарстанцами в этой части выстраивается в социальных сетях, где получателями информации чаще всего выступают представители молодого поколения. Жителей информируют о том, как следует поступать, сталкиваясь с фактами коррупции, куда обращаться в таких случаях. А также доводят мысль о том, что, давая взятки, люди сами порождают коррупцию.

Рустам Минниханов выразил пожелание, чтобы СМИ усилили профилактическую работу в части противодействия коррупции.