Рустам Минниханов: Президент РФ очень четко понимает значение ислама для россиян и страны

Поддержка со стороны Президента России Владимира Путина ислама и свободы вероисповедания делает РФ связующим звеном с исламским миром. Глава государства очень четко понимает значение ислама для России и 20 млн россиян, исповедующих его. Таким мнением поделился Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Поддержка ислама в России подтверждается и теми шагами, которое предпринимает руководство страны, подчеркнул он.

«В 2005 году по инициативе нашего Президента Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. И, конечно же, после этого решения была создана рабочая группа стратегическая „Россия — Исламский мир“ во главе с [Евгением] Примаковым и [Минтимером] Шаймиевым, которые очень известные личности и в мире, и в нашем российском государстве», — сказал руководитель Татарстана.

Он отметил, что группа работала и продолжает работать под его руководством в интересах России, используя для этого каждую доступную площадку. «Очередное наше заседание планируется 20 мая — это будет в Казани в рамках исторического события для мусульманского мира — 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией», — напомнил Минниханов.



Президент Татарстана заявил, что глава государства предпринял важные шаги и в подготовке к этому, очень важному для всех мусульман, событию, подняв его на общероссийский уровень.

«И оргкомитет федеральный, который возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Шакирзянович Хуснуллин, это говорит о том, что эта тема всегда находит поддержку не только в Министерстве иностранных дел, Администрации Президента, но и лично глава государства уделяет большое внимание этим нашим контактам, нашей работе», — добавил руководитель РТ.

По его словам, именно такая поддержка от руководства России делает страну связующим звеном с исламским миром и высоко ценится партнерами из исламских государств.