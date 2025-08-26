news_header_top
Экономика 26 августа 2025 17:25

Рустам Минниханов предложил ряд мер по решению проблемы истощения нефтяных месторождений

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Один из важнейших вызовов, стоящих сегодня перед нефтяной отраслью всей страны, – это истощение традиционной ресурсной базы. Решение этой проблемы требует комплексных мер. Об этом на заседании комиссии Госсовета РФ по энергетике в рамках Татарстанского нефтехимического форума сообщил Раис республики Рустам Минниханов.

«Истощение традиционной ресурсной базы требует новых подходов для сохранения объемов нефтедобычи. Для этого необходим комплекс мер государственной поддержки освоения зрелых и трудноизвлекаемых запасов. Добыча в зрелых месторождениях имеет важное социальное значение для многих регионов страны, является наукоемкой и способствует развитию территорий», – заявил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, особое значение приобретают два ключевых направления: разработка месторождений сверхвязкой нефти и внедрение современных методов увеличения нефтеотдачи на высоковыработанных месторождениях.

«В текущих условиях они экономически не привлекательны, несмотря на их важность для будущего отрасли. Эти направления требуют значительных капитальных вложений и характеризуются длительным инвестиционным циклом. Для решения этой проблемы необходимо проработать вопросы внесения изменений в налоговое законодательство и формирования системы непрерывного государственного стимулирования освоения стратегически важных запасов», – сообщил Минниханов.

«Такой подход обеспечит вовлечение в разработку важных для страны ресурсов и создаст условия для роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней», – уверен он.

Еще один важный вопрос – поддержка и защита экспорта российской продукции. Здесь необходимо устранить логистические ограничения и развивать транспортные коридоры, добавил Раис Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уже сегодня порядка 60% нефти в России относится к категории трудноизвлекаемой, сообщил Глава Республики Саха (Якутия), председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» Айсен Николаев.

«В среднесрочной перспективе доля трудноизвлекаемой нефти будет только расти, как в общебалансном запасе, так и в добыче. Поддержание наращивания нефтедобычи в условиях истощения минерально-сырьевой базы и увеличения трудноизвлекаемых запасов – стратегическая задача государства», – подчеркнул он.

Одним из способов решения этой проблемы должна стать работа с новыми месторождениями, особенно пристальное внимание необходимо обратить на Дальний Восток и Чукотку, заключил Николаев.

