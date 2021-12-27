Рустам Минниханов предложил оценить звучание Татарстана в альбоме «Музыка Приволжья»

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Instagram видеоклип проекта «Музыка Приволжья». 14 мелодий, входящий в аудиовизуальный альбом, стали отражением звучания высот, низин, рек и других географических объектов регионов ПФО.

«Послушайте „Музыку Приволжья“ — основой этой мелодии стали преобразованные специалистами Роскартографии в звуковые колебания значения высот географических объектов, в том числе и Татарстана», — отметил руководитель республики.

Подписчики Президента отметили, что Поволжье звучит как единая мелодия, «несмотря на границы регионов и национальные образования».