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Общество
27 декабря 2021  20:12

Рустам Минниханов предложил оценить звучание Татарстана в альбоме «Музыка Приволжья»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Instagram видеоклип проекта «Музыка Приволжья». 14 мелодий, входящий в аудиовизуальный альбом, стали отражением звучания высот, низин, рек и других географических объектов регионов ПФО.

«Послушайте „Музыку Приволжья“ — основой этой мелодии стали преобразованные специалистами Роскартографии в звуковые колебания значения высот географических объектов, в том числе и Татарстана», — отметил руководитель республики.

Подписчики Президента отметили, что Поволжье звучит как единая мелодия, «несмотря на границы регионов и национальные образования».

 

#Рустам Минниханов #пфо #музыка
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