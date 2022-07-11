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Общество
11 июля 2022  08:20

Рустам Минниханов пожелал татарстанцам удачной рабочей недели

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками видео, посвященным видам утренней Казани, и пожелал им удачной рабочей недели. Ролик опубликован в Telegram-канале руководителя РТ.

«Столица Татарстана – лучший город Земли! Ямьле, нурлы, дәртле Казан! Удачной рабочей недели всем!» – говорится в подписи к видео.

На кадрах – просыпающийся город: восходящее солнце, бегуны на просыпающихся и еще полупустых улицах, рыбаки у причалов и водная живность – чомги, утки, на набережной – любители утренней зарядки.

 

#Рустам Минниханов #Казань
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