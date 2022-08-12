«Быть учителем – сложное дело»: в Казани молодые педагоги прошли посвящение в профессию

В Казани сегодня прошла ежегодная церемония посвящения молодых педагогов в профессию «учитель». Перед стартом педагогической деятельности начинающие работники сферы образования получили напутствия от руководства Татарстана.

Послание молодым учителям традиционно направил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Его обращение зачитал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин. «Вам предстоит непростая, но в то же время интересная работа по воспитанию нового поколения татарстанцев. Быть учителем всегда было ответственным и сложным делом. В нынешнее время информационной открытости, быстрого обновления знаний многократно возрастают требования к профессионализму и компетенции педагогов», – отметил Президент РТ.

По его мнению, современная школа должна учить детей гибко и креативно мыслить, продвигать и реализовывать свои идеи на практике. «На формирование этих качеств в гармоничном сочетании с воспитанием гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, культуре и традициям своего народа и должно быть нацелено наше педагогическое сообщество. Ваши воспитанники должны гордиться своей родиной, стремиться работать на благо и процветание родной республики», – говорится в обращении Минниханова.

От себя Хадиуллин добавил, что руководство Татарстана всегда поддерживало учителей и в школах республики созданы все условия для продуктивной и творческой работы. «Любить детей, уважать старших, прислушиваться к мнению своих коллег – самые главные правила в педагогической среде. Хочется вас поблагодарить за то, что вы выбрали профессию учителя. Потому что эта профессия никогда не теряет своей ценности, пользуется уважением не только в профессиональной среде, но и среди родителей, выпускников. Пусть добрые традиции педагогов нашей республики будут продолжены вами», – сказал он собравшимся.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская пожелала молодым учителям «дарить ученикам яркие солнечные истории своих предметов». «Начинается ваша педагогическая деятельность. И успех здесь будет зависеть от вас, от вашего отношения к детям, коллегам», – подчеркнула она.

Проректор Академии Минпросвещения России Ирина Тараданова убеждена, что «учитель – самая счастливая профессия в мире, которой нельзя отдаваться наполовину». «Тот, кто переступил порог школы, отдает себя этому делу целиком, такова профессия учителя», – заметила она.

Успехов в работе специалистам пожелал и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. По его словам, за последние три года в школы района пришли 150 молодых учителей. «В этом году – 21 молодой учитель, в том числе два специалиста, которые завершили обучение по целевому набору. И в этом году на целевое обучение направили 17 абитуриентов. Мы будем искать новые формы для привлечения молодых специалистов в сферу образования, создавать условия», – заявил он.

В финальной части мероприятия начинающие педагоги, приступающие к работе в школах республики с сентября, дали клятву молодого учителя. Завершилось торжество исполнением гимна молодых педагогов.

Мероприятие прошло в лицее имени В.В. Карпова Зеленодольского района. В нем приняли участие более 250 представителей системы образования. До начала торжества молодые учителя смогли задать интересующие вопросы главе Минобрнауки РТ Ильсуру Хадиуллину.

Церемония посвящения в профессию проводится в Татарстане с 2016 года для повышения статуса учителя и престижа педагогической профессии.