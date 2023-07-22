Рустам Минниханов пожелал молодежи быть усердной и трудолюбивой

У молодежи должно быть желание совершенствоваться, усердие и трудолюбие. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарной дискуссии XI Летнего кампуса Президентской академии, которая прошла в Иннополисе.

«Никогда нельзя быть удовлетворенным тем, что достиг. Нужно двигаться дальше, познавать новое», — сказал руководитель республики участникам образовательного форума.

По его мнению, в настоящее время нужны амбициозные, инициативные и целеустремленные специалисты. «Вопрос опыта — не самый первостепенный. Если человек хочет что-то освоить, то через год-два он будет выше опытного. Поэтому важен не возраст, а желание. И у человека в возрасте может быть огромное желание двигаться вперед. Вот такие люди важны в работе», — отметил Минниханов.

В кампусе приняли участие 80 студентов Президентской академии, 80 учащихся из Татарстана и 20 — из регионов, присоединенных к России в прошлом году. Кроме того, 40 студентов приехали из Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Китая, Узбекистана и Нигерии.

Летний кампус Президентской академии — ежегодный образовательный проект для молодежи. Он направлен на создание условий для общения талантливых молодых людей и формирование нового поколения интеллектуальной элиты страны.