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Общество 21 июня 2025 09:12

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй

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Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй
Фото: © «Татар-информ» / Михаил Захаров

Сегодня в столице Татарстана отмечают один из самых любимых и ярких национальных праздников — Сабантуй. Раис республики Рустам Минниханов поздравил жителей с этим событием, опубликовав праздничное обращение в своем Телеграм-канале.

«Сабантуй – место долгожданной встречи родственников, односельчан и друзей. Добро пожаловать на праздник!» – отметил лидер республики.

Рустам Минниханов пригласил всех желающих присоединиться к народным гуляниям и насладиться атмосферой единства и радости. Он выразил надежду, что Сабантуй подарит каждому приятные впечатления, вдохновит на плодотворный труд и объединит людей.

#Рустам Минниханов #сабантуй #Сабантуй в Казани
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