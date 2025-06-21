Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй

Фото: © «Татар-информ» / Михаил Захаров

Сегодня в столице Татарстана отмечают один из самых любимых и ярких национальных праздников — Сабантуй. Раис республики Рустам Минниханов поздравил жителей с этим событием, опубликовав праздничное обращение в своем Телеграм-канале.

«Сабантуй – место долгожданной встречи родственников, односельчан и друзей. Добро пожаловать на праздник!» – отметил лидер республики.

Рустам Минниханов пригласил всех желающих присоединиться к народным гуляниям и насладиться атмосферой единства и радости. Он выразил надежду, что Сабантуй подарит каждому приятные впечатления, вдохновит на плодотворный труд и объединит людей.