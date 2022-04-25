Рустам Минниханов поздравил журнал «Казан утлары» со 100-летием

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил коллектив литературного журнала «Казан утлары» со 100-летием издания.

«Уважаемые друзья! В связи со 100-летием начала выхода дорогого для татарского народа журнала „Казан утлары“ от всей души поздравляю всех его авторов, сотрудников редакции, верных читателей — любителей литературы!

В сложное для нашей страны время — годы Гражданской войны, голода в Поволжье, в эпоху политических перемен — в мае 1922 года под названием „Безнең юл“ („Наш путь“) выходит первый номер журнала. „Казан утлары“, в течение века являвшийся одним из самых авторитетных и старых журналов в тюркском мире и России, ставший по-настоящему духовной пищей для нашего народа, верным спутником и советчиком, ведущим духовным знаменем татарского литературного движения, и сегодня остается одним из самых тиражных среди толстых литературных журналов в России, занимает почетное место в нашей культурной жизни, и это благодаря крепкому фундаменту, искреннему служению во благо нашей нации тех, кто создает этот журнал.

Сохраняя традиции журналов начала ХХ века — „Әл-гасрел җәдит“, „Шура“, „Аң“, „Казан утлары“, будучи их достойным преемником, и сегодня, являясь светлым зеркалом нашей культуры, литературы, общественной жизни, дарит свой свет татарскому читателю во всех уголках мира.

Будучи литературно-художественным и общественно-политическим изданием, „Казан утлары“ последовательно освещает вопросы театра, музыки, изобразительного искусства, самоотверженно выполняет задачу развития общественно-политической мысли нашего народа, ведения летописи истории науки и культуры и вносит большой вклад в духовное единение рассыпанного по всем континентам татарского народа.

Дорогие друзья! В наш непростой век мы возлагаем большие надежды на представителей творческой интеллигенции, писателей, сотрудников редакции, как зеницу ока сохраняющих дух родной нации в татарских семьях — читателях в деле передачи нашего родного языка будущим поколениям. Уверен, наш благородный, авторитетный и пронизанный национальным духом журнал „Казан утлары“ и в будущем останется нашей опорой и одним из наших духовных достояний! Желаю творческих успехов и крепкого здоровья сотрудникам редакции, писателям и журналистам, любителям литературы!» — говорится в поздравлении.