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Общество 16 июня 2025 18:21

Рустам Минниханов поздравил жителей Мордовии с праздником «Валда Шинясь»

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Рустам Минниханов поздравил жителей Мордовии с праздником «Валда Шинясь»
Фото: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поделился впечатлениями от праздника мордовской культуры «Валда Шинясь», который прошёл на гостеприимной Тетюшской земле. Вместе с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым он побывал на этом ярком событии, где выступили 24 коллектива из Татарстана и 6 из разных регионов России. Об этом лидер Татарстана рассказал в своем Телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

Минниханов отметил уникальность фольклора, традиций и обрядов «Светлого дня», подчеркнув их важность для многонациональной культуры Татарстана. Он выразил благодарность всем, кто участвовал в организации праздника, и поздравил мордовский народ с праздником, пожелав всем светлой и счастливой жизни.

Фото: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

#Рустам Минниханов #Мордовия #валда шинясь
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