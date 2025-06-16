Рустам Минниханов поздравил жителей Мордовии с праздником «Валда Шинясь»

Фото: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поделился впечатлениями от праздника мордовской культуры «Валда Шинясь», который прошёл на гостеприимной Тетюшской земле. Вместе с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым он побывал на этом ярком событии, где выступили 24 коллектива из Татарстана и 6 из разных регионов России. Об этом лидер Татарстана рассказал в своем Телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

Минниханов отметил уникальность фольклора, традиций и обрядов «Светлого дня», подчеркнув их важность для многонациональной культуры Татарстана. Он выразил благодарность всем, кто участвовал в организации праздника, и поздравил мордовский народ с праздником, пожелав всем светлой и счастливой жизни.