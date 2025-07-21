Рустам Минниханов поздравил верующих у Собора Казанской иконы Божией Матери

Раис Татарстана Рустам Минниханов в день празднования явления Казанской иконы Божией Матери встретился с верующими у Собора Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«С праздником вас!» — обратился Минниханов к собравшимся.

В ходе встречи лидер республики сообщил, что в ближайшее время будет восстановлен комплекс объектов Казанского Богородицкого монастыря.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой