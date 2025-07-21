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Общество 21 июля 2025 13:58

Рустам Минниханов поздравил верующих у Собора Казанской иконы Божией Матери

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Раис Татарстана Рустам Минниханов в день празднования явления Казанской иконы Божией Матери встретился с верующими у Собора Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«С праздником вас!» — обратился Минниханов к собравшимся.

В ходе встречи лидер республики сообщил, что в ближайшее время будет восстановлен комплекс объектов Казанского Богородицкого монастыря.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

#Рустам Минниханов #казанская икона божией матери #Лилия Галимова #казанский богородицкий монастырь
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