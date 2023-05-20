Рустам Минниханов поздравил УНИКС с чемпионством в Казанском Кремле

Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня в Казанском Кремле прошло чествование баскетбольного клуба УНИКС, чемпиона Единой лиги ВТБ 2023 года. Команду поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он не скрывал своего удовлетворения от первого «золота» УНИКСа.

«Поздравляю вас с долгожданной победы. Вы продемонстрировали незаурядное мастерство, уверенность в своих силах, а мы внимательно следили за вами. Команда достойно вышла в финал, где не оставила ни единого шанса «Локомотиву-Кубани». Благодаря вашей игре, баскетбол в республике получил новый импульс к развитию – 34 тысячи детей занимаются у нас баскетболом.

Отмечу работу тренерского штаба. И, конечно, аплодирую президенту клуба Евгению Богачеву. Где бы и кем не работал, он все делает очень качественно. 25 лет Евгений Борисович шаг за шагом шел к этому чемпионству. Уверен, что у вас хватит сил, умения и талантов, везения для следующих успехов», – уверен Минниханов.

Указом главы республики медалями «100 лет образования Татарской автономной советской социалистической республики» награждены игроки УНИКСа: Андрей Воронцевич, Ненад Димитриевич, Георгий Жбанов, Вячеслав Зайцев, Луи Лабери, Дэрил Мэйкон, Маркос Найт, Джален Рейнольдс и Винс Хантер. Такие же награды из рук Минниханова получили главный тренер команды Велимир Перасович, его помощник Артур Бигеев и врач клуба Искандер Богданов.

Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта РТ» получили вице-президент клуба Ольга Ахсанова, начальник команды Александр Трошкин и глава международного отдела клуба Эльвира Алимова. Благодарственные письма от Раиса республики получила большая группа административного состава УНИКСа, а также спонсоры клуба.

Евгений Богачев эмоционально и откровенно ответил Рустаму Минниханову.

«Я очень волнуюсь. Мы давно знакомы с Миннихановым, все эти годы он вносил большой вклад в наши успехи. А каких серьезных спонсоров он рекомендовал клубу! Ни у кого таких нет. Все это значит стабильность и поддержка. И зрители стали под завязку заполнять «Баскет-холл», билеты на плеф-офф невозможно было купить. Никогда не было такого ажиотажа. И мы не могли обмануть такие ожидания.

Мы обыграли в полуфинале действующего на тот момент чемпиона лиги питерский «Зенит», мы их сделали! Подумаешь, «Газпром». Пока ехали в Кремль видел много вывесок о выставке, посвященной Александру Македонскому. У нас есть свой македонец – Ненад Димитриевич. В последнем финальном матче он набрал 34 очка, больше трети всех очков УНИКСа! Он такой же, как Александр Македонский, столько же сил тратит. И у него в этом году в Казани родился сын. Замечательная у нас команда. Жаль, что не сумели найти для них цивильные костюмы для церемонии награждения, сами понимаете, габариты у ребят нестандартные. Но Казань им нравится, говорят, очень красивые у нас девушки татарки», – сказал Богачев.

Команда вручила Раису свой подарок – баскетбольный мяч с автографами всех игроков. И обязательное совместное фото.