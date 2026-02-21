Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Международным днем родного языка. Поздравление он опубликовал в своем канале в МАХ.

«В многонациональном Татарстане каждый язык – целый мир и предмет особой заботы государства. Многообразие языков и культур – единая страна и общность духовно-нравственных ценностей», – отметил лидер республики.

«Туган телләребезне саклыйк! (Сохраним наши родные языки! – Прим. ред)» – добавил он.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov