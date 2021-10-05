Рустам Минниханов поздравил татарстанских педагогов с Днем учителя

фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. С профессиональным праздником всех педагогов Татарстана поздравил Президент республики Рустам Минниханов.

«Укытучылар көне белән!» — написал он на своей странице в Instagram. Поздравление сопровождается знаменитым мотивом из песни «Чему учат в школе».

В России День учителя ежегодно отмечается 5 октября. Эта дата была установлена в 1994 году указом Президента РФ. С 1965 года и до этого времени его праздновали в первое воскресенье октября.