Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Общероссийским днем библиотек

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Татарстан уделяет большое внимание развитию республиканской библиотечной сети. Здесь создаются современные читальные залы, общественные пространства, отметил Президент РТ Рустам Минниханов, поздравляя татарстанцев с Общероссийским днем библиотек.

«Радует, что наша Национальная библиотека, в которой хранится 3 миллиона 200 тысяч документов, пользуется большой популярностью у молодежи! Кояш җиребезне яктырта, китап уку — безнең күңелебезне. Китапханәләребезгә рәхим итегез! (Солнце освещает нашу землю, чтение — наши души. Добро пожаловать в наши библиотеки!)» — добавил руководитель республики в своем Telegram-канале.

Общероссийский день библиотек отмечается в стране с 1995 года. 27 мая неслучайно выбрано датой, в которую библиотекари России отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1795 году была основана Российская национальная библиотека, названная тогда Императорской публичной. Это первое заведение, ставшее общедоступным для жителей страны.