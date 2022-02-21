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Общество
21 февраля 2022  09:16

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка

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Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео, посвященное Международному дню родного языка. Ролик появился на официальной странице руководителя республики в Instagram.

«Язык — наше достояние и наше богатство. С Международным днем родного языка!» — говорится в тексте, сопровождающем видео.

Подписчики Минниханова оценили публикацию, поздравляя его с праздником, обсуждая важность родного языка и цитируя стихотворение Габдуллы Тукая «Туган тел», строки из которого приводятся в ролике.

#родной язык #Международный день родного языка #Рустам Минниханов
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