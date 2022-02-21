Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео, посвященное Международному дню родного языка. Ролик появился на официальной странице руководителя республики в Instagram.

«Язык — наше достояние и наше богатство. С Международным днем родного языка!» — говорится в тексте, сопровождающем видео.

Подписчики Минниханова оценили публикацию, поздравляя его с праздником, обсуждая важность родного языка и цитируя стихотворение Габдуллы Тукая «Туган тел», строки из которого приводятся в ролике.