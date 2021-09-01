Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем знаний

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил учащихся школ, студентов техникумов и вузов, родителей, учителей и воспитателей, работников, организаторов и ветеранов системы образования Татарстана с Днем знаний и началом нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Многое по прошествии лет стирается в нашей памяти, но навсегда остаются в ней светлые воспоминания о школьных и студенческих годах — времени первых детских открытий и побед, вдохновляющих учебных, научных и спортивных достижений, радостных днях, наполненных верой в высокие духовные идеалы, искренней дружбой и чистой юношеской любовью. Мы бережно храним в сердцах безграничную признательность и уважение к своим учителям и наставникам, которые открыли перед нами безграничный мир знаний, воспитали в нас важные личностные качества, дали нам путевку в большую взрослую жизнь», — сказал Минниханов.

Он выразил уверенность в том, что мальчики и девочки, для которых сегодня впервые прозвучит школьный звонок, станут в будущем достойными гражданами нашей большой и могучей державы — Российской Федерации, патриотами многонационального Татарстана, своей малой Родины — городов и сел, в которых они родились и живут.

По словам Президента РТ, сейчас, как никогда, важно обращать особое внимание на воспитание в детях и подростках чувства сопричастности к происходящему в семье, школе, республике, стране в целом, ответственности за свои дела и поступки.

Он подчеркнул, что в Татарстане создаются все необходимые условия для получения качественного образования, успех которого определяется наличием современной материально-технической базы, уникального научного потенциала, и, в первую очередь, кропотливым трудом наших замечательных педагогов — учителей, преподавателей и профессоров, воспитателей и тренеров. В республике успешно реализуются национальный проект «Образование», программы развития современной школы и цифровой образовательной среды. Под руководством нашего первого Президента, Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева создаются и открываются полилингвальные образовательные комплексы «Адымнар», что приобретает особое значение в Год родных языков и народного единства. Достижение высоких результатов позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее.

«Искренне благодарю всех, кто трудится на благородном поприще образования и науки, сея „разумное, доброе, вечное“ и пробуждая своим личным примером в юных сердцах тягу к знаниям, любовь и уважение к родному языку и культуре! Пусть новый учебный год станет для всех нас годом выдающихся свершений, блестящих образовательных и научных достижений! Мира вам, счастья, здоровья, добра и благополучия! С праздником, уважаемые татарстанцы, с Днем знаний!» — заключил Рустам Минниханов.