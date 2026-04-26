Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем родного языка и юбилеем Габдуллы Тукая

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка и 140-летием со дня рождения Габдуллы Тукая. Поздравление он опубликовал в своем канале в мессенджере МАКС.

Родной язык является душой народа и его духовным богатством. Творчество Тукая занимает особое место в культуре: его поэзия и философские произведения продолжают вдохновлять и находят отклик у людей», – написал Минниханов на татарском языке.

Раис республики подчеркнул, что Тукай остается символом гордости татарского народа, а его наследие сохраняет свою актуальность и сегодня. Он выразил уверенность, что татарская культура и язык будут жить и развиваться.