Общество 26 апреля 2026 08:44

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем родного языка и юбилеем Габдуллы Тукая

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка и 140-летием со дня рождения Габдуллы Тукая. Поздравление он опубликовал в своем канале в мессенджере МАКС.

Родной язык является душой народа и его духовным богатством. Творчество Тукая занимает особое место в культуре: его поэзия и философские произведения продолжают вдохновлять и находят отклик у людей», – написал Минниханов на татарском языке.

Раис республики подчеркнул, что Тукай остается символом гордости татарского народа, а его наследие сохраняет свою актуальность и сегодня. Он выразил уверенность, что татарская культура и язык будут жить и развиваться.

«Мира, вдохновения и процветания родному языку и дорогой сердцу культуре!», – заключил Раис РТ.
