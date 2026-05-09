Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Победы

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Уважаемые татарстанцы! Дорогие фронтовики и труженики тыла! От всей души поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!» – говорится в обращении.

Он отметил, что этот праздник олицетворяет собой мужество, единство и несгибаемую волю нашего многонационального народа и занимает особое место в жизни каждого из нас, вызывает самые трепетные чувства.

«День Победы напоминает нам о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю наших предков, истории героического преодоления и торжестве силы духа. Мы безмерно благодарны поколению победителей, решительно и самоотверженно отстоявшему свободу и независимость Родины», – сказал руководитель республики.

Минниханов напомнил, что Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для страны и каждой семьи.

«Великая Отечественная война оставила глубокий след в каждой семье. Из Татарстана на фронт ушли 700 тысяч человек, и для многих из них война стала последним испытанием», – отметил Раис РТ.

По его словам, значительный вклад в Победу внесли предприятия республики, выпускавшие технику и вооружение, а также труженики сельского хозяйства, обеспечивавшие фронт продовольствием. «В эти годы вся страна жила одной целью – приблизить Победу», – подчеркнул он.

«Наша задача – твердо стоять на страже исторической правды о войне, передавать из поколения в поколение память о героических свершениях ветеранов. Год воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан – хороший повод еще раз выразить безграничное уважение к тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу, окружить вниманием и заботой ныне живущих свидетелей и участников тех событий», – говорится в обращении.

Рустам Минниханов обратил внимание, что сегодня ответственность за судьбу Российской Федерации, ее безопасность и суверенитет приняли на себя новые поколения защитников Отечества. Участники специальной военной операции, как и их предки, честно выполняют воинский долг, демонстрируя высокий профессионализм и образец подлинного патриотизма. Вся республика поддерживает наших военнослужащих и их семьи, объединившись ради достижения общей цели.

Он отметил, что объявленный Президентом страны Владимиром Путиным Год единства народов России подчеркивает важность сплоченности многонационального российского общества в наше непростое время. «В единстве и гражданском согласии – залог новой Победы», – уверен лидер Татарстана.

Отдельно Раис республики обратился к ветеранам: «Мы гордимся и восхищаемся вашим подвигом! Ваша верность долгу, преданность Отчизне, любовь к родной земле – наш главный нравственный ориентир. Пусть ваши сердца всегда будут согреты теплом и заботой близких, а жизнь будет наполнена радостью и душевным комфортом».

Рустам Минниханов пожелал всем татарстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия. «С праздником! С Днем Великой Победы!» – заключил он.