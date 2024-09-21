Минниханов поздравил Равиля Гайнутдина с переизбранием на должность председателя ДУМ РФ

Фото: пресс-служба ДУМ РФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Равиля хазрата Гайнутдина с переизбранием на должность председателя ДУМ РФ во время XX Международного мусульманского форума.

«Нынешнее мероприятие особенно знаменательно для мусульманского сообщества. Равиль хазрат, Вам исполнилось 65 лет и 40 лет вы отдали этому делу, и верю, что Вы также успешно его продолжите», — начал свое поздравление Минниханов.

Далее Раис отметил заслуги Духовного управления мусульман России за 30 лет своей деятельности и подчеркнул роль духовной организации в развитии российского мусульманского общества.

«ДУМ РФ под руководством Равиля хазрата играет большую роль в жизни российского общества. Это не только придает вашей деятельности особое религиозное и общественное значение, но и возлагает на религиозных деятелей особую ответственность», – отметил Раис Татарстана.

По его словам, сегодня на первое место выходит задача укрепление единства мусульман России, сплочение многонационального народа перед угрозой глобальных вызовов, налаживание тесного сотрудничества с международными исламскими центрами.

Подводя итоги своего выступления, Раис вручил подарки по случаю переизбрания председателя ДУМ РФ.

«Наш уважаемый Равиль хазрат все награды имеет, поэтому есть у нас идея — я хочу вручить вам Коран, выше Корана для мусульманина ничего нет», — отшутился Рустам Минниханов, вручая Равилю хазрату расписанный камнями зеленый Коран.

Также Раис РТ вручил орден «Дуслык» председателю ДУМ ДНР Рашиту хазрату Брагину.

По итогам VIII Курултая ДУМ РФ был переизбран весь аппарат ДУМ РФ. Должность первого заместителя сохранил Дамир хазрат Мухетдинов. Одним из ключевых изменений стало внедрение Совета муфтиев России в состав ДУМ РФ.