Рустам Минниханов поздравил радио «Тәртип» с 10-летием

Фото: «Татар-информ»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов по случаю 10 лет со дня образования радио «Тәртип» направил телеграмму его главному редактору Ризале Исмагиловой.

«Сердечно поздравляю коллектив радио «Тәртип» с первым большим событием в его истории - 10 лет со дня образования. За эти годы вы создали свой неповторимый стиль работы, нашли путь к сердцу многих татарстанцев. Секрет прост - на добрую службу вас вдохновляют подлинная любовь к богатому наследию предков и огромное уважение к слушателям», – говорится в телеграмме.

Минниханов также отметил роль радио «Тәртип» в сохранении родного языка и национальных традиций.

«Выражаю свое уважение и благодарность за большой вклад вашего дружного коллектива в реализацию значимых культурных, информационных и просветительских программ, сохранение наших национальных традиций. Желаю вам и в будущем вдохновенных стремлений, востребованных аудиторией медиа проектов, творческих открытий и новых успехов, крепкого здоровья и счастья», – пожелал коллективу радио руководитель республики.

Гульназ Ахтамзанова