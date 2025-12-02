news_header_top
Политика 2 декабря 2025 16:41

Рустам Минниханов поздравил ОАЭ с Национальным днем страны

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Объединенные Арабские Эмираты с Национальным днем страны. Соответствующий пост он выложил в своем канале в МАХ.

«Объединенные Арабские Эмираты являются одним из важных и надежных партнеров (перевод с татарского – прим. Т-и). Желаем процветания и верим в дальнейшее плодотворное сотрудничество!» – пишет Минниханов.

Национальный день Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ежегодно отмечается 2 декабря. Он связан с объединением шести ранее отдельных эмиратов в единое государство в 1971 году.

#Рустам Минниханов #ОАЭ
