Рустам Минниханов поздравил коллектив «Крыльев Барса» с победой в чемпионате России

Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня в казанском «Баскет-холле» Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов чествовал коллектив баскетбольного клуба «Крылья Барса».

Напомним, в минувшем сезоне «Крылья Барса» впервые в своей истории стали чемпионами России по баскетболу на колясках «5х5». По пути к финалу казанцы выиграли все пять матчей, что позволило забрать им чемпионство. Татарстанская команда стала чемпионом впервые за 30 лет проведения турнира.

В финале «Крылья Барса» обыграли сборную Санкт-Петербурга (78:58).

Рустам Минниханов отметил, что команда выступила сильно в прошлом сезоне.

«Дорогие спортсмены, приглашенные спонсоры, друзья, рад встрече с вами. Прежде всего хотел бы поздравить баскетбольный клуб «Крылья Барса» с победой в чемпионате России по баскетболу на колясках в сезоне 2024 года. По пути к завоеванию титула команда показала высокий уровень спортивного мастерства, сплоченность и волю к победе. Особенно ценно для всех нас то, что вы остаетесь сильны духом и характером. Каждый из вас – это пример для подражания. Вы показываете нам, что настоящая сила заключается не в отсутствии трудностей, а в умении их преодолеть. Большое спасибо каждому из вас», – сказал Рустам Минниханов.

Также руководитель Татарстана выразил отдельную благодарность тренерскому штабу, руководству клуба и родственникам игроков.

«Отдельная благодарность за работу тренерскому составу, руководству клуба, административному персоналу, федерации. Ну и самое главное, отдельные слова признательности вашим родным, близким и всем тем, кто поддерживает вас на этом пути. Со своей стороны я приложу все усилия для создания для людей с ограниченными возможностями здоровья максимально хороших условий для занятий физической культурой и спортом», – сказал Минниханов.

В свою очередь, главный тренер «Крыльев Барса» Сергей Чистяков поблагодарил руководство Татарстана за отношение к спортсменам и поддержку команды.

«В нашей республике, в Казани создаются очень комфортные условия. Но наши спонсоры ставят перед нами задачу привлечь в наше нелегкое время ребят, которые попали в тяжелое положение, которые вернулись с СВО. Им тяжело, и мы готовы взять на себя ответственность за них. У нас есть средства, есть люди, есть коляски, мы готовы заниматься этими людьми», – сказал Чистяков.