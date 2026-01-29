Рустам Минниханов поздравил ФСО «Динамо» РТ со столетним юбилеем

Фото: Салават Камалетдинов

Сегодня в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан.

На торжественный вечер прибыли поздравить «Динамо» Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. А также Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, председатель Всероссийского общества «Динамо» Анатолий Гулевский, руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан, председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров, и мэр Казани Ильсур Метшин.

Первым слово взял Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. В своем выступлении глава республики отметил, что «Динамо» было и остается кузницей спортивных кадров для страны.

«Рад приветствовать вас на этом торжественном мероприятии. За свою славную столетнюю историю «Динамо» воспитало тысячи талантливых спортсменов и наставников, подготовило чемпионов и призеров Олимпийских игр и мировых первенств, континентальных и национальных турниров; способствовало популяризации физкультуры и спорта, привлечению молодежи к активному образу жизни и стало символом мужества, силы духа и спортивного мастерства.

Золотыми буквами в историю татарстанского и российского спорта вписаны имена легендарных динамовцев: первых олимпийцев — гребцов Николая Тетеркина и Игоря Феоктистова; первого татарстанского динамовца, заслуженного тренера СССР, подготовившего десятки борцов — Николая Моряшичева, олимпийских чемпионов-лыжников Федора Симашова и Ольги Даниловой, фехтовальщиц Ольги Князевой, Наиили Гилязовой и Валентины Никоновой, тяжелоатлета Николая Колесникова, легкоатлетки Гульнары Галкиной-Самитовой, рапиристки Марты Мартьяновой и многих других прославленных татарстанских атлетов», – сказал Раис РТ, попросив поаплодировать спортсменам и ветеранам.

После этого Рустам Нургалиевич предложил увековечить имена великих динамовцев в названиях спортивных объектов Татарстана.

«В наши дни «Динамо» при поддержке республики остается одним из важнейших центров подготовки молодых талантов, сохраняет и приумножает великие победные традиции спортивного общества. Особую радость болельщикам приносят успехи наших команд в игровых видах спорта. Сегодня в высших дивизионах чемпионатов России общество «Динамо» Татарстана представляют восемь казанских команд — чемпионов страны и обладателей престижных международных трофеев», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Также глава Татарстана особо подчеркнул успехи казанских волейбольных команд. Он отметил, что самый титулованный клуб России и один из самых титулованных клубов Европы, «Зенит-Казань» также имеет «динамовские» истоки.

«Здесь же стоит отметить, что триумфальная история мужской волейбольной команды «Зенит-Казань» также начиналась в динамовском движении, когда были одержаны первые громкие победы.

Успехи динамовцев — результат особого внимания к спорту в нашей республике. На протяжении долгих лет в Татарстане системно поддерживается физкультурно-массовое движение, создаются условия для развития детского и юношеского спорта, обновляется и развивается инфраструктура. Безусловно, наши достижения были бы невозможны без неизменной поддержки Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Правительства Российской Федерации, руководства страны», – сказал Рустам Минниханов.