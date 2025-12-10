Рустам Минниханов поуправлял краном промышленного парка в ОАЭ

Раис РТ Рустам Минниханов во время визита в парк Jebel Ali Free Zone (JAFZA) в ОАЭ опробовал систему, позволяющую управлять многотонными контейнерами с помощью манипулятора. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

Свой пост она сопроводила соответствующим видео, где Минниханов нажимает на специальный пульт, а затем наблюдает, как контейнер перемещается с помощью крана.

«Легким движением руки… Рустам Минниханов перемещает контейнеры в самом большом индустриальным парке мира», – пишет Галимова.

Видео: Telegram-канал Лилии Галимовой