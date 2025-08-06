Минниханов вручил рюкзаки кукморским ученикам в рамках акции «Помоги собраться в школу»

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии нового здания для размещения начальных классов Кукморской средней школы №3. Здесь будут учиться порядка 400 детей. В учебном заведении расположены 16 кабинетов для младших классов, спортивный зал, раздевалки, столовая и медицинский пункт.

«Поздравляю с таким важным событием в жизни района – открытием нового здания в средней школе №3. Это происходит очень своевременно, в этом микрорайоне живут множество детей. Летом в этом корпусе уже начал работу пришкольный лагерь. В добрый путь, учитесь хорошо!» – обратился к школьникам Минниханов.

Он вручил будущим первоклассникам рюкзаки в рамках акции «Помоги собраться в школу». Сегодня подарки получили 20 детей, до 1 сентября помощь окажут 362 ученикам с 1-го по 11-й класс.

По словам директора школы Диляры Ганиевой, появление нового корпуса стало долгожданным событием для жителей.

«Мы ждали эту школу 50 лет. Самая главная радость для нашего микрорайона – что мы сможем отказаться от двух смен. Здесь строится много домов, переезжает множество семей. Этот корпус предназначен для начальных классов. Здесь установлено современное оборудование, которое позволит им дать серьезную базу для развития в средних и старших классах», – заявила директор.

В Республике Татарстан в последние годы активно ведется строительство новых общеобразовательных учреждений. С 2010 года в РТ построили 110 школ. Это позволило создать свыше 71 тыс. новых учебных мест.