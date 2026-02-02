Рустам Минниханов: «Потенциал сотрудничества Татарстана и Турции раскрыт не полностью»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем министра торговли Турецкой Республики Сезаи Учармаком. Турция в этом году выступает страной-партнером форума, который проходит в Омане, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В ходе встречи Рустам Минниханов отметил, что Татарстан традиционно придает большое значение развитию сотрудничества с Турцией и рассматривает республику как эффективное связующее звено между двумя государствами.

Он сообщил, что по итогам девяти месяцев прошлого года товарооборот между Татарстаном и Турцией превысил 3 млрд долларов. При этом стороны сошлись во мнении, что потенциал взаимодействия пока реализован не в полной мере.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис республики напомнил о ключевых проектах, которые турецкие компании реализуют на территории Татарстана, и выразил готовность и далее развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Сезаи Учармак поблагодарил Рустама Минниханова за встречу и отметил особую роль Казани для Турции. По его словам, Татарстан способствует расширению сотрудничества между Россией и Турцией, а турецкие компании, рассматривая возможность инвестиций в Россию, в первую очередь обращают внимание именно на республику.

Также заместитель министра торговли сообщил, что в этом году Турецкая Республика будет представлена на KazanForum крупной делегацией.