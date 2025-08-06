Рустам Минниханов постоял в очереди за татарским лакомством – коймаком

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опубликовала в своем Телеграм-канале видео, на котором Рустам Минниханов стоит в очереди за коймаком – традиционным татарским лакомством.

«Любите ли вы коймак из печи так, чтобы стоять за ним в очереди?» – подписала пост Галимова.

Отметим, что коймак – блюдо татарской кухни, которое представляет собой оладьи из дрожжевого или пресного теста на основе молока или молочных продуктов.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой