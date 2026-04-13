Рустам Минниханов посмотрел, как учатся студенты-медики в каирском филиале КФУ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил филиал КФУ в Каире, где проходят обучение студенты-медики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Рустаму Минниханову показали учебный корпус и рассказали о системе обучения. Филиал площадью 10 тысяч квадратных метров расположен на территории медицинского комплекса. В настоящий момент в нем обучаются более двух тысяч студентов на таких специальностях, как «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация». Кроме того, в ближайшее время планируется открытие факультетов искусственного интеллекта и физиотерапии. Учат студентов 214 преподавателей, среди которых есть выпускники как КФУ, так и других ведущих вузов России и Египта.

В свою очередь, глава попечительского совета компании Modern Group Валид Деабес отметил, что открытие филиала КФУ отражает партнерство между Россией и Египтом в образовательной сфере. При этом он признался, когда стоял вопрос выбора университета, они ориентировались на лучшие вузы и среди них выбрали, в том числе, Татарстан. Деабес также предложил поддерживать научные разработки, которые могли бы быть полезными как России, так и Египту.

«Вы показываете пример того, как должна быть организована работа», – оценил организацию филиала КФУ в Каире Раис Татарстана.