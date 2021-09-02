Рустам Минниханов посетит с рабочей поездкой Рыбно-Слободский район РТ

Президент Татарстана в пятницу проведет визит в Рыбно-Слободский район. Руководителю республики расскажут о реализации государственных программ в районе, также планируется обсуждение мер поддержки аграриев. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Ожидается традиционная встреча с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений. Будут обсуждаться итоги уборочной кампании. С учетом непростой погодной ситуации, также будет обсуждение форм поддержки, которые действуют для представителей фермерских хозяйств и тех, кто занимается сельским хозяйством на селе», — рассказала Галимова.

По ее словам, другим пунктом визита Рустама Минниханова станет посещение социальных объектов района. В частности, в селе Биектау Президент РТ посетит созданный по республиканской программе детский сад, а также многофункциональный центр (МФЦ).

«МФЦ востребован жителями и является точкой притяжения для всех сельчан, поскольку оказывает полный набор необходимых услуг и обслуживает более 1,1 тыс. человек, проживающих в данном поселении», — заключила Лилия Галимова.