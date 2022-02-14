Рустам Минниханов посетит межконфессиональный турнир по хоккею «Кубок дружбы — Дуслык»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Всероссийский межконфессиональный турнир по хоккею «Кубок дружбы — Дуслык», который пройдет с 17 по 20 февраля в казанском Дворце спорта и на ледовой арене «Триумф». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал вице-президент Федерации хоккея Республики Татарстан Андрей Рябов.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов не только очень любит хоккей, но и хорошо в него играет. Пока не могу сказать, в какой из дней он посетит турнир, возможно, это не будет приурочено к церемониям открытия и закрытия», — заметил спикер.

Кроме того, среди почетных гостей турнира ожидаются советский хоккеист и тренер, олимпийской чемпион 1984 года и трехкратный чемпион мира Сергей Шепелев, шестикратный чемпион мира по хоккею и олимпийский чемпион 1984 года Владимир Мышкин, трехкратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта СССР Ирек Гимаев, а также многие другие именитые хоккеисты.