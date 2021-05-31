Рустам Минниханов посетит детский лагерь «Восток» в Казани перед началом первой смены

В день защиты детей, 1 июня, Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит казанский детский лагерь «Восток» перед началом первой смены в этом году. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Детский оздоровительный лагерь „Восток“ впервые после капитального ремонта примет детей первого июня. Его посетит Президент Татарстана Рустам Минниханов», — отметила спикер.



Лагерь «Восток» посвящен тематике космоса, на первую смену туда заедут 180 детей от 7 до 17 лет. Программа будет посвящена историческим событиям и выдающимся личностям, связанным с космосом.

Всего с завтрашнего дня первые в этом году летние смены стартуют более чем в 40 детских лагерях республики, добавила Кондратьева.